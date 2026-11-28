El Tribunal de Faltas de la ciudad de Santa Fe confirmó que los padres serán responsables por las infracciones cometidas por menores durante los festejos de egresados, tras los recientes hechos de vandalismo registrados en la ciudad.

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La directora del organismo, Ana Caprio, explicó que en casos que involucren a menores de edad, se cita a sus responsables directos, es decir, a los padres, quienes ejercen la patria potestad sobre ellos.

El municipio inició investigaciones sobre los daños ocurridos, utilizando material de cámaras de monitoreo y aportes de vecinos. Entre los hechos que se investigan está el daño a las letras corpóreas ubicadas en la Costanera, atribuido a egresados de la Facultad de Medicina.

Caprio indicó que el Tribunal se contactó con las autoridades de esa facultad, que se mostraron dispuestas a colaborar. Los estudiantes involucrados fueron citados para iniciar un diálogo con el Tribunal, en un proceso que busca que los jóvenes sean parte de la solución.

El régimen sancionatorio prevé multas, tareas comunitarias y la obligación de reparar los daños ocasionados. Según la directora, estas últimas son las sanciones que más aplican los jueces. Las infracciones detectadas incluyen ensuciar el espacio público, arrojar basura y dañar bienes municipales.

Además, Caprio advirtió que arrojar residuos y obstruir desagües agrava la situación, especialmente en el contexto de la emergencia hídrica que atraviesa la ciudad. También cuestionó el traslado inseguro de jóvenes en camionetas, con personas en el baúl y consumo de alcohol, prácticas frecuentes en la zona del Boulevard.

Para controlar estas situaciones, se realizan operativos de Control, Seguridad y monitoreo en los puntos habituales de concentración, como Plaza Pueyrredón, la Costanera, el Puente Colgante, Costanera Este, El Faro y la Plaza 25 de Mayo.

Caprio reconoció que la emergencia hídrica complica el trabajo de las áreas municipales, que deben atender esa problemática. Sin embargo, destacó que también hubo festejos sin incidentes, como una caminata organizada por estudiantes universitarios en el Boulevard.

Por último, recordó que la Secretaría de Educación entregó pautas a colegios privados para organizar festejos de manera preventiva y evitar desmanes.

El intendente Juan Pablo Poletti había expresado que se promueven los festejos pero no el vandalismo, en línea con las acciones que lleva adelante el Tribunal de Faltas.

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