El viernes 27 de noviembre se informó que en la provincia de Balj, Afganistán, las autoridades talibanes prohibieron el uso de los nombres de mujeres en documentos oficiales, incluyendo órdenes médicas e historias clínicas.

Foto: Redes sociales

Esta medida amplía las restricciones que el régimen impone desde su regreso al poder en 2021, cuando comenzaron a limitar la educación, el trabajo y la movilidad de las mujeres. Ahora, los trabajadores de hospitales deben referirse a las mujeres con términos como “Bibi” (que significa “abuela” o “vieja”), y en algunos casos se usan expresiones despectivas como “vaca” o “cabra”.

En Afganistán, tradicionalmente los nombres femeninos no se pronuncian en público, pero la nueva norma prohíbe incluso su escritura en documentos oficiales. Anteriormente, las mujeres eran identificadas en papeles como “la hija de” o “la esposa de”, y en las tumbas tampoco se inscribía su nombre.

Desde la llegada de los talibanes, las políticas oficiales han buscado eliminar cualquier expresión de identidad femenina. En noviembre de 2025, la organización Femena documentó 134 formas en que el régimen restringe los derechos de las mujeres, incluyendo la prohibición de estudiar más allá de los 12 años y el acceso a la mayoría de los empleos.

Esta nueva prohibición de usar nombres propios en documentos oficiales representa un avance en la deshumanización institucional que sufren las mujeres afganas bajo el régimen talibán, que ya les exige cubrirse completamente en público y limita severamente su participación social y económica.

El uso del nombre propio, en este contexto, se ha convertido en un acto de resistencia para las mujeres en Afganistán.