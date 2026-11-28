El sábado 28 de noviembre, el gobierno nacional desafectó ocho hectáreas ubicadas frente al río en la provincia de Santa Fe, autorizando su venta a privados. Sin embargo, antes de que se concrete la transferencia a nuevos propietarios, deben cumplirse tres trámites administrativos y resolverse tres conflictos vinculados a los actuales habitantes del lugar y sus reclamos.

Foto: Redes sociales

Las tierras en cuestión permanecían bajo dominio estatal y su desafectación implica un cambio en el uso y destino, abriendo la posibilidad de desarrollo privado. A pesar de la autorización para la venta, fuentes oficiales indicaron que aún no se ha definido quiénes serán los compradores ni los proyectos que se implementarán.

En paralelo, las personas que residen en la zona reclaman derechos sobre las parcelas y expresan preocupaciones sobre el impacto que la venta y futura urbanización podrían generar en sus condiciones de vida. Estos reclamos representan uno de los principales obstáculos para avanzar en la comercialización.

Los tres trámites pendientes incluyen la regularización catastral, la aprobación ambiental y la definición legal de los límites de las parcelas. Estos pasos son necesarios para garantizar que la venta se realice conforme a la normativa vigente y para evitar futuros conflictos legales.

Desde la administración nacional señalaron que el proceso se encuentra en una etapa inicial y que se trabaja en diálogo con las partes involucradas para buscar soluciones que contemplen tanto el desarrollo económico como los derechos de los residentes.

El desenlace de esta situación será clave para el futuro uso de estas tierras ribereñas, que tienen potencial para proyectos inmobiliarios o turísticos, pero también representan un espacio habitado con demandas sociales vigentes.

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