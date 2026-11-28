El sábado 28 de noviembre, Labordeboy recibió la visita de Federico Carballeira, secretario de Infraestructura Productiva de la provincia de Santa Fe, para supervisar los avances en obras locales.

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Durante la jornada, se constató la finalización del enripiado en el camino que une Labordeboy con Wheelwright, donde Vialidad Provincial completó los últimos 1.200 metros que quedaban por consolidar.

Además, se revisaron dos proyectos adjudicados a la localidad con una inversión total de 42 millones de pesos. Estas obras incluyen la instalación de paneles fotovoltaicos en la Escuela Secundaria y en el edificio comunal.

También se prevé la colocación de termotanques solares en el Playón Deportivo y en el Polideportivo, con el objetivo de mejorar la eficiencia energética y promover el uso de energías renovables en espacios públicos.

Autoridades locales agradecieron al ministro Gustavo Puccini y a su equipo por el respaldo y las inversiones destinadas a mejorar la infraestructura y la calidad de vida en Labordeboy.

Estas intervenciones forman parte de un plan provincial para fortalecer la infraestructura productiva y fomentar el desarrollo sostenible en las localidades del sur santafesino.

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