El gobierno de Santa Fe respondió el sábado 28 de noviembre a un informe que ubicó a la provincia con la tasa más alta de repitencia en la educación secundaria a nivel nacional, con un 15,8%, frente a un promedio del 6% en el país.

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Carolina Piedrabuena, secretaria de Educación de Santa Fe, explicó que las diferencias en los regímenes académicos entre provincias dificultan las comparaciones directas. Señaló que Santa Fe restableció un sistema que permite a los estudiantes avanzar de año con hasta dos materias pendientes, a diferencia de otras jurisdicciones como Buenos Aires, donde se permite avanzar con más asignaturas sin aprobar.

Piedrabuena defendió la eliminación del sistema de no repitencia implementado por el gobernador Maximiliano Pullaro, y cuestionó las modificaciones en otros lugares que buscan reducir artificialmente las estadísticas de repitencia. “En algunos casos, constituye una forma de mentir con la estadística”, afirmó.

La secretaria recordó que al inicio de la gestión detectaron estudiantes con 12 o más materias pendientes y que más del 50% de los alumnos secundarios adeudaban asignaturas correspondientes al período de la pandemia y al sistema de avance continuo.

Según datos oficiales, la repitencia escolar en Santa Fe bajó del 19% en 2024 al 16% en 2025, lo que representa una reducción interanual del 14,3%. Aunque reconoció que los números no son ideales, destacó que el abandono escolar se mantuvo estable en un 5,7%, cifra inferior al 12% que señala el informe privado. Atribuyó esta diferencia a la metodología provincial, que incluye el seguimiento de estudiantes que continúan sus estudios en Escuelas de Enseñanza Media para Adultos (EMPA).

Piedrabuena también informó que disminuyó un 20% la cantidad de estudiantes de quinto año con materias pendientes. Además, mencionó la implementación de tutorías presenciales y virtuales para acompañar las trayectorias escolares, con especial atención a asignaturas como Matemática, Lengua y Literatura y Biología, principalmente en primer año.

La funcionaria reconoció la necesidad de fortalecer las herramientas pedagógicas y ratificó la continuidad del modelo educativo provincial. “No hay que ser conformistas en esto, tenemos que mejorar muchísimo”, concluyó.

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