El sábado 28 de noviembre, en el estadio Centenario de Montevideo, el técnico portugués Abel Ferreira dirigirá a Palmeiras en la final de la Copa Libertadores con la posibilidad de convertirse en tricampeón del torneo.

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Con dos títulos continentales obtenidos en 2020 y 2021, Ferreira buscará igualar la marca de Osvaldo Zubeldía, quien ganó tres Copas Libertadores consecutivas con Estudiantes de La Plata entre 1968 y 1970. De lograrlo, se sumaría a una lista exclusiva que incluye también al argentino Carlos Bianchi, máximo ganador con cuatro coronas.

Ferreira, de 47 años y oriundo de Penafiel, Oporto, comparte con Zubeldía una filosofía basada en el orden táctico, la intensidad y el pragmatismo, priorizando el rigor colectivo por encima del juego vistoso. Esta postura ha generado cuestionamientos entre algunos sectores de la afición, aunque el entrenador es el más ganador en la historia de Palmeiras, con 11 títulos en seis años.

En la previa del partido decisivo, Ferreira criticó la obsesión actual por el éxito en el fútbol, afirmando que el deporte “está enfermo” y que quien no termina primero “no vale nada”. El técnico cuenta con contrato vigente hasta diciembre de 2027 y el respaldo de la presidenta del club, Leila Pereira.

Además de su experiencia en más de 400 partidos dirigidos, Ferreira combina métodos innovadores como la neurociencia y la realidad virtual, y promueve a juveniles como Endrick, Estêvão, Allan, Arthur Gabriel y Heittor, junto a figuras consolidadas como Jhon Arias. Su objetivo es coronar un proyecto que, aunque polémico, ha demostrado ser exitoso.

La final enfrentará a Palmeiras contra Estudiantes de La Plata, equipo que busca recuperar la gloria continental en Uruguay, escenario que ya fue testigo de sus históricos triunfos en los años sesenta.

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