Estudiantes de La Plata se prepara para disputar una nueva final de la Copa Libertadores, que tendrá lugar el domingo 28 de noviembre a las 17:00 en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay. El equipo argentino enfrentará a Palmeiras de Brasil, buscando repetir el éxito de su primera consagración en 1968.

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El historial de Estudiantes en finales de Copa Libertadores es favorable, con cuatro títulos obtenidos en cinco definiciones jugadas. Su primera final fue en 1968, cuando superó a Palmeiras en una serie que se definió en tres partidos, con el encuentro decisivo en Montevideo. En aquella oportunidad, el equipo dirigido por Osvaldo Zubeldía ganó 2-0 con goles de Felipe Ribaudo y Juan Ramón Verón.

En 1969, Estudiantes defendió el título ante Nacional de Uruguay, ganando ambos partidos de la final y logrando su segundo título consecutivo. Al año siguiente, en 1970, consiguió su tercer título tras vencer a Peñarol de Uruguay, convirtiéndose en el primer tricampeón consecutivo de la competencia.

Sin embargo, en 1971, Estudiantes perdió la final frente a Nacional, que cortó la racha de tres años de dominio del club platense. En esa definición, el partido de desempate se jugó en Lima, Perú, donde Nacional se impuso 2-0.

Tras casi cuatro décadas, Estudiantes volvió a una final en 2009, enfrentando a Cruzeiro de Brasil. Luego de un empate sin goles en La Plata, el equipo argentino ganó 2-1 en Belo Horizonte, con goles de Gastón Fernández y Mauro Boselli, y se coronó campeón nuevamente bajo la dirección técnica de Alejandro Sabella.

Este domingo, Estudiantes buscará su quinto título en una final de Copa Libertadores, enfrentando nuevamente a Palmeiras en un escenario histórico para el club. La expectativa está puesta en repetir la historia y ampliar su legado en el torneo continental.

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