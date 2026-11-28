El viernes 26 de noviembre se inauguró la primera etapa de la Ruta Provincial 96, un tramo de 13 kilómetros que conecta Miguel Torres con Chovet, en el departamento General López. La obra incluye dos rotondas y representa la construcción de una ruta nueva en Santa Fe después de 40 años.

La nueva traza fue diseñada para ofrecer una alternativa a la Ruta Nacional 33, que presenta un estado de deterioro y falta de mantenimiento. Esta ruta forma parte de un corredor vial que unirá Miguel Torres con Venado Tuerto, pasando por Chovet, Elortondo y Carmen.

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Actualmente, continúan los trabajos en los dos tramos restantes: entre Chovet y Elortondo, y de Elortondo a Venado Tuerto. La inversión total supera los 88 mil millones de pesos.

Durante el acto en Miguel Torres, el gobernador Maximiliano Pullaro afirmó que la administración provincial logró avanzar en este plan de obras pese al contexto económico difícil. "Decidimos hacernos cargo de la estructura vial porque sabíamos que el Gobierno nacional no iba a hacerlo", dijo. Además, destacó que la nueva ruta busca mejorar la seguridad vial y evitar accidentes en la Ruta Nacional 33.

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, calificó la obra como inédita en la provincia y recordó que hace 40 años no se construía una ruta nueva. Enrico señaló que este proyecto fue un compromiso asumido durante la campaña electoral y que su concreción genera satisfacción.

También participaron del acto la senadora por General López, Leticia Di Gregorio; los presidentes comunales de Miguel Torres y Chovet, David Segura y Mauricio Lucic, respectivamente; y autoridades de la Dirección Provincial de Vialidad.

Tras la inauguración, se realizó una caravana hasta Chovet, donde se llevó a cabo una celebración con actividades gastronómicas y música en vivo.

Pullaro adelantó que, una vez terminados los tramos en ejecución, la Provincia buscará extender la conexión hasta Sancti Spíritu para facilitar la circulación en la región.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

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