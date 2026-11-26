El jueves 26 de noviembre, equipos municipales de Santa Isabel desarrollaron una jornada de trabajo integral en el barrio Fonavi. La iniciativa forma parte del programa de gestión comunal que busca atender las necesidades de los vecinos directamente en sus barrios.

Foto: Redes sociales

Durante la actividad, se llevaron a cabo tareas de mantenimiento y limpieza, que incluyeron desmalezado, recolección de residuos y puesta en valor de los espacios comunes del sector. Además, se implementó un operativo gratuito de vacunación antirrábica y desparasitación para mascotas.

Por otro lado, las autoridades y distintas áreas comunales mantuvieron un diálogo directo con los residentes para recibir pedidos y brindar respuestas concretas a las demandas planteadas en el territorio.

Esta acción se enmarca en la estrategia de la comuna de Santa Isabel de fortalecer la gestión pública a través de la presencia constante en los barrios y la atención personalizada a los vecinos. Según indicaron, el objetivo es construir una comunidad más integrada y con mejor calidad de vida.

En semanas anteriores, se realizaron actividades similares en otros sectores de la localidad, como el barrio Santa Rosa, donde se llevaron a cabo campañas de vacunación y castración de mascotas. Estas intervenciones forman parte de un plan continuo de trabajo para mejorar los servicios y el entorno urbano en Santa Isabel.

La comuna anunció que continuará con estas recorridas en distintos barrios para mantener el contacto directo con la población y avanzar en la solución de problemáticas locales.

Notas relacionadas