El jueves 26 de noviembre, un perro quedó atrapado en el segundo piso de una vivienda inundada en el barrio Colastiné Sur, en la ciudad de Santa Fe, debido a la crecida del río. Sus ladridos alertaron a los vecinos, quienes solicitaron ayuda para rescatar al animal.

Imagen ilustrativa.

El operativo de rescate se realizó durante una recorrida en lancha y contó con la participación de Bomberos Voluntarios de Santa Fe, personal del Instituto Municipal de Salud Animal (IMUSA) y efectivos de Gendarmería. El agua había cubierto casi en su totalidad la planta baja de la casa, por lo que los rescatistas debieron trepar al techo e ingresar por una ventana abierta para llegar hasta el perro.

Tras ser rescatado, el animal fue trasladado a un hogar de tránsito con la colaboración de proteccionistas. Este rescate forma parte de las tareas de asistencia que diversos equipos llevan adelante en Colastiné Sur, una de las zonas más afectadas por la crecida del río en la ciudad.

La crecida del río en Santa Fe ha provocado anegamientos en varias áreas, lo que ha generado intervenciones para asistir tanto a personas como a animales en riesgo.

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