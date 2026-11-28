El sábado 28 de noviembre se definirá si Estudiantes de La Plata se consagra campeón de la Copa Libertadores y asegura su lugar en el Mundial de Clubes 2029. En caso de coronarse, el equipo platense ocupará una de las seis plazas asignadas a Sudamérica para ese torneo, lo que dejaría solo un cupo disponible para otro club argentino que aspire a ingresar a través del ranking Conmebol.

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Aunque la FIFA aún no confirmó oficialmente la realización del Mundial de Clubes en 2029, se espera que se repita tras el éxito de la primera edición. La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) dispone seis plazas para sus equipos: cuatro para los campeones de los últimos cuatro años y dos adicionales por ranking. Sin embargo, cada país tiene un límite máximo de dos representantes.

Actualmente, Estudiantes lidera el ranking argentino con 62 puntos, seguido por Racing con 35, Platense con 24 (más 3 que sumará en 2027), Independiente Rivadavia y Vélez con 24 cada uno, River con 23 y Rosario Central con 20. Boca Juniors suma 10 puntos y sumará 3 en 2027. Estos clubes pueden superar a Estudiantes en el ranking si consiguen buenos resultados en las próximas temporadas.

Si Estudiantes pierde la final y no participa en el Mundial de Clubes 2027, no sumará más puntos y mantendrá los 62 actuales. En un año, un club puede acumular entre 30 y 40 puntos si llega a semifinales o final de la Libertadores. Por lo tanto, otros equipos argentinos tienen posibilidades de superar al "Pincha" en el ranking para asegurar un lugar en 2029.

Hasta ahora, el único clasificado para la próxima edición del Mundial de Clubes es Flamengo, campeón de la Libertadores 2025. Este sábado se definirá el segundo clasificado entre Estudiantes y Palmeiras. Por ranking, los equipos con mayor puntaje son Liga de Quito (61) e Independiente del Valle (43), ambos de Ecuador.

Esto implica que los clubes argentinos deben superar a estos equipos ecuatorianos para obtener una plaza vía ranking, además de esperar que Estudiantes no se consagre campeón. Si Estudiantes gana, reducirá de dos a una la cantidad de cupos disponibles para equipos argentinos por ranking.

Por otro lado, Racing no participará en la próxima edición, y la presencia de Independiente Rivadavia, Vélez y River en 2027 aún no está confirmada. El sistema de puntaje de Conmebol otorga 3 puntos por clasificar a la fase de grupos, 3 por partido ganado, 1 por empate y 3 por avanzar de ronda.

La definición de este sábado será clave para el futuro de los equipos argentinos en el Mundial de Clubes 2029 y la distribución de plazas continentales.

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