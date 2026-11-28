El Gobierno de Santa Fe concluyó los trabajos de recuperación y protección de la compuerta Nº 1 del Canal Línea Paraná, ubicada a 1.400 metros de la localidad de Los Amores, en el departamento Vera. La obra forma parte de las medidas preventivas ante el fenómeno de El Niño y busca mejorar el drenaje de los excedentes hídricos provenientes del norte provincial y Chaco.

La intervención incluyó la recomposición del terraplén, relleno de cárcavas, nivelación del terreno y la colocación de manta geotextil y gaviones de piedra para reforzar la estructura. Estas tareas fueron realizadas por la Secretaría de Recursos Hídricos con aportes nacionales, con una inversión de 26 millones de pesos.

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El Canal Línea Paraná, que se extiende por más de 140 kilómetros, es una vía principal para conducir el agua excedente desde la región hacia zonas de menor riesgo. Su correcto funcionamiento es fundamental para evitar anegamientos en localidades como Los Amores.

En 2025, el Gobierno provincial inauguró en Los Amores obras de defensa contra inundaciones que incluyeron canales perimetrales, un reservorio y una estación de bombeo para derivar el agua hacia el canal. La recuperación de la compuerta Nº 1 complementa estas obras y mejora el sistema integral de protección hídrica.

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, recordó que Los Amores sufrió un anegamiento prolongado tras una lluvia de 200 milímetros, cuando el agua permaneció en el pueblo durante dos meses. Enrico destacó que las obras realizadas buscan dejar a la localidad más preparada para eventos de lluvias intensas.

El presidente comunal de Los Amores, Omar Walker, valoró la mejora en la infraestructura y señaló que las bombas instaladas comenzaron a funcionar ante recientes lluvias, lo que brinda mayor seguridad a los vecinos.

Por su parte, el secretario de Recursos Hídricos, Nicolás Mijich, explicó que la recuperación de la compuerta es clave para regular el ingreso de excedentes hídricos al canal y asegurar el correcto funcionamiento del sistema de drenaje regional.

Además de la recomposición de la compuerta, la inversión permitió mejorar la transitabilidad del camino productivo en la zona. Estas acciones forman parte de un plan provincial para fortalecer la defensa hídrica en el norte de Santa Fe, una región vulnerable a las crecidas y anegamientos.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

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