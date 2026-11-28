El Gobierno de Santa Fe continúa con el operativo de asistencia en el corredor de la Costa, desde San Javier hasta Coronda, debido al avance del río Paraná por el fenómeno de El Niño.

Equipos del Ministerio de Salud y de la Secretaría de Protección Civil, junto con Bomberos Voluntarios, realizan rondas sanitarias casa por casa, tanto por tierra como en embarcaciones, para atender a quienes permanecen en sus hogares rodeados por el agua.

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La directora de la Región de Salud-Nodo Santa Fe, Natalia Soria, supervisó el operativo en Arroyo Leyes y explicó que la intervención responde a una planificación iniciada por el gobernador Maximiliano Pullaro. Según indicó, se relevaron los barrios más vulnerables y se identificaron grupos de riesgo, como embarazadas, electrodependientes, pacientes con enfermedades crónicas y menores de 15 años.

Durante las visitas, los profesionales entregan medicación crónica, repelentes y realizan profilaxis contra enfermedades como la leptospirosis, con indicación de doxiciclina. También completan esquemas de vacunación cuando es necesario.

El protocolo sanitario incluye un abordaje integral de la salud mental para detectar posibles padecimientos derivados de la emergencia y el aislamiento, señaló Soria.

Por su parte, Daniel Iglesias, director provincial de Protección Civil-Zona Norte, destacó que la asistencia comenzó al declararse la alerta y que la planificación previa permitió contar con insumos y coordinar con municipios, comunas y juntas locales.

Actualmente, operan embarcaciones en Arroyo Leyes, Cayastá, Rincón y Colastiné Sur, donde desde hace 15 días trabaja una lancha del Ministerio de Ambiente junto a bomberos de barrio Las Flores. Además, hay más de 12 embarcaciones disponibles para sumarse si es necesario.

Iglesias agregó que la Secretaría de Recursos Hídricos monitorea constantemente las cotas de defensa. Aunque el río Paraná mostró un descenso en los últimos días, advirtió que se trata de un alivio temporal que permite reforzar las tareas preventivas.

En otro acto, el gobernador Pullaro entregó 13 ambulancias para localidades del departamento La Capital, parte de una compra de 103 móviles realizada este año, que se suman a las 174 incorporadas en 2025. También habilitó la remodelación de la guardia del hospital de Alcorta y entregó tres vehículos 0 km para el departamento Constitución.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

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