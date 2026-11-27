Los pescadores que mantenían un acampe junto a la Ruta Nacional 168, cerca del viaducto Oroño y la Fuente de la Cordialidad en Santa Fe, levantaron la medida de protesta el viernes 27 de noviembre. La decisión se tomó luego de acordar la realización de una mesa de diálogo con el Gobierno provincial.

Foto: Redes sociales

Jesús Pérez, presidente de la Asociación de Pescadores de Santa Fe, confirmó que el levantamiento del acampe fue una condición impuesta por la administración provincial para continuar con las conversaciones. Según explicó, la próxima reunión está prevista para el miércoles 2 de diciembre, donde esperan obtener respuestas concretas a sus demandas.

El reclamo principal de los pescadores está vinculado a la solicitud de un fondo de asistencia económica que les permita afrontar la emergencia hídrica que afecta la actividad. La crecida del río y la veda vigente han impedido que los trabajadores puedan desarrollar normalmente su labor, lo que motivó la protesta.

Pérez aclaró que suspender la medida de fuerza no implica que el conflicto esté cerrado. "Mientras no tengamos ninguna solución, el plan de lucha continúa. Ese fue el acuerdo con el Gobierno hoy", señaló.

El levantamiento del acampe se da en un contexto de tensión para el sector pesquero, que busca una compensación ante las dificultades generadas por las condiciones climáticas y las restricciones vigentes. La expectativa está puesta en la reunión de la próxima semana, donde se intentará avanzar hacia un acuerdo que alivie la situación de los trabajadores.

Por ahora, el diálogo entre pescadores y Gobierno continúa abierto, pero sin una solución definitiva al alcance.

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