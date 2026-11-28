El río Paraná mantiene un nivel elevado en la zona de la Costa santafesina, lo que provoca anegamientos en viviendas de la región. El sábado 28 de noviembre, cuadrillas de asistencia recorren las casas afectadas tanto por tierra como en lancha para brindar apoyo a los vecinos.

Foto: Redes sociales

Los equipos que operan en la zona entregan insumos y asistencia directa a las familias que se encuentran en áreas inundadas. Las embarcaciones están desplegadas en sectores donde el acceso terrestre es complicado debido al agua acumulada.

Estas acciones forman parte de un operativo coordinado para mitigar los efectos de la crecida del Paraná, que afecta a comunidades ribereñas. Las autoridades continúan monitoreando la situación para responder a nuevas contingencias que puedan surgir.

Qué hacer

• Mantenerse informado sobre el estado del río y las alertas oficiales.

• Evitar cruzar calles o caminos anegados para prevenir accidentes.

• Consumir agua segura y potable para evitar enfermedades.

• Tomar medidas para prevenir la proliferación del dengue, eliminando recipientes con agua estancada.

• En caso de emergencia, comunicarse con los teléfonos 911 o 103 (Protección Civil).

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