El sábado 28 de noviembre, el río Paraná frente a la ciudad de Rosario alcanzó una altura de 4,95 metros, lo que llevó al municipio a activar un operativo especial en zanjas y canales de varios barrios.

Foto: Redes sociales

Las autoridades locales señalaron que la preocupación principal no es solo el volumen de lluvia acumulada, sino el efecto que la crecida del río tiene sobre el drenaje de las aguas pluviales. Cuando el nivel del Paraná se eleva, dificulta la salida del agua hacia el río, lo que puede generar anegamientos en zonas urbanas.

El operativo municipal consiste en la limpieza y mantenimiento de zanjas y canales para facilitar el escurrimiento del agua. Según indicaron, esta medida busca prevenir inundaciones y minimizar el impacto en los barrios afectados.

Especialistas en hidrología consultados explicaron que la combinación de lluvias intensas y la crecida del río genera un escenario complejo para la gestión del agua en la ciudad. La imposibilidad de evacuar el agua hacia el Paraná puede provocar acumulación en áreas bajas y calles.

Por otro lado, desde el municipio informaron que se mantiene un monitoreo constante del nivel del río y las condiciones meteorológicas para ajustar las acciones en tiempo real.

Se recomienda a los vecinos estar atentos a las indicaciones oficiales y evitar circular por zonas con acumulación de agua.

El seguimiento de la situación continuará en los próximos días, ya que las condiciones climáticas y el comportamiento del río pueden variar y afectar la dinámica del drenaje urbano.

Notas relacionadas