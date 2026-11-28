El Gobierno de Santa Fe comenzó un proyecto para mitigar el riesgo de inundaciones en Villa Guillermina, departamento General Obligado. La intervención forma parte del plan provincial para proteger a las 100 localidades más vulnerables al riesgo hídrico y busca mejorar el sistema de drenaje y la defensa ante crecidas.

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, informó que la gestión actual identificó las localidades con mayor vulnerabilidad y ya avanzó en obras en 93 de las 100 priorizadas. Enrico señaló que la obra en Villa Guillermina responde a un reclamo de los vecinos que lleva 30 años y que se enfocará en mejorar la evacuación de excedentes para evitar anegamientos en el casco urbano.

Leé también: Santa Fe avanza en obras contra riesgos por El Niño

El proyecto incluye la limpieza de 8 kilómetros de canales para recuperar su capacidad, la reconstrucción de un bordo de 5 kilómetros en el perímetro oeste y la construcción de un terraplén de defensa de 6 kilómetros para proteger la localidad ante posibles crecidas del Arroyo Los Amores.

Además, se excavará un reservorio para almacenar excedentes hídricos y se incorporará un equipo de bombeo móvil con capacidad para evacuar hasta dos millones de litros de agua por hora. Este equipo permitirá extraer el agua acumulada y conducirla fuera del anillo de defensas.

El presidente comunal de Villa Guillermina, Roque Chávez, explicó que uno de los problemas principales es el manejo de los excedentes superficiales, ya que por la localidad pasa gran parte del escurrimiento de los Bajos Submeridionales y del canal Línea Paraná. Chávez valoró el acompañamiento del Gobierno Provincial para concretar esta obra.

Por su parte, el senador por General Obligado, Orfilio Marcón, destacó que Villa Guillermina convive desde hace décadas con el agua proveniente de los Bajos Submeridionales y que esta obra brinda una respuesta de fondo para proteger a las familias y facilitar su permanencia y desarrollo en la región.

La ejecución del proyecto será conjunta entre el Gobierno Provincial y la Comuna, con una inversión de 919 millones de pesos y un plazo estimado de ocho meses. Las obras permitirán mejorar el sistema de drenaje, conducir los excedentes fuera del área urbana y fortalecer la protección frente a posibles inundaciones.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

Notas relacionadas