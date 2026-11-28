Iván Delfino destacó la victoria de Colón y la semifinal del Reducido
El viernes 27 de noviembre, Iván Delfino, entrenador de Colón, analizó la victoria por 1 a 0 contra Deportivo Morón que permitió al Sabalero avanzar a las semifinales del Reducido de la Primera Nacional.
Foto: Redes sociales
Delfino destacó la superioridad del equipo durante todo el partido disputado en el estadio Nuevo Francisco Urbano, señalando que el equipo mostró profundidad y madurez para controlar el encuentro. Según explicó, Morón no logró generar situaciones de peligro y Colón supo interpretar el juego para mantener la ventaja.
"De principio a fin tuvimos profundidad, fuimos superiores. Si hubiésemos tenido más puntería, habríamos estirado más el marcador", afirmó el entrenador, conforme con la actuación de sus jugadores.
De cara a la próxima serie frente a Tristán Suárez, Delfino pidió que la paciencia del equipo no se confunda con pasividad. "Tenemos fe y la ilusión que tienen todos. Tenemos que cargarla en la espalda y en el pecho, con rebeldía", expresó.
Además, resaltó la importancia del apoyo de los hinchas para el partido de ida, que se jugará en Santa Fe el próximo miércoles. "Demostramos que cuando estamos todos juntos somos mejores, y necesitamos estar todos juntos el miércoles en Santa Fe", agregó.
Con esta victoria, Colón se posiciona como uno de los candidatos para avanzar a la final del Reducido, en busca del ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino.
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