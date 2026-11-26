La crecida del río Iguazú provocó el cierre preventivo de una pasarela peatonal en las Cataratas del Iguazú del lado brasileño, según informaron las autoridades el jueves 26 de noviembre. El caudal alcanzó los 9,5 millones de litros por segundo, muy por encima del promedio habitual de 1,5 millones para esta época.

Foto: Redes sociales

El cierre responde a protocolos de seguridad del Parque Nacional brasileño, ante el riesgo que implica la fuerza de la corriente. Además, la represa de Itaipú anunció la apertura de sus compuertas para aliviar el nivel del embalse y aumentar su capacidad ante la llegada de aguas provenientes de la cuenca del Alto Paraná.

En Misiones, la crecida de los ríos generó complicaciones en la circulación fronteriza, con siete pasos cerrados hacia Paraguay y Brasil. Los cruces afectados en la frontera con Paraguay son Puerto Rico, Corpus y Jardín América, sobre el río Paraná. En la frontera con Brasil permanecen cerrados San Javier, Alba Posse, El Soberbio y Panambí, ubicados sobre el río Uruguay.

Estas medidas se suman a las dificultades causadas por las intensas lluvias que afectan a Misiones y otras provincias del Litoral, donde también se monitorean los niveles de los ríos Paraná y Uruguay. La situación mantiene la atención de las autoridades locales y nacionales para prevenir riesgos y garantizar la seguridad de la población.

Notas relacionadas