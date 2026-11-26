El miércoles 25 de noviembre, el Concejo Municipal de Venado Tuerto aprobó por unanimidad la declaración de emergencia hídrica en la ciudad, junto con la creación de un fondo de 488 millones de pesos destinado a atender contingencias relacionadas con el fenómeno climático El Niño.

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La medida permitirá al Ejecutivo municipal actuar con rapidez ante situaciones como obras de infraestructura, traslado de familias en riesgo, compra de alimentos o insumos necesarios para mitigar los efectos de las lluvias intensas previstas para los próximos meses.

Juan Ignacio Pellegrini, presidente del Concejo, explicó que el fondo no implica un gasto sin control, sino que se utilizará con rendición de cuentas ante el cuerpo legislativo. Además, recordó que la provincia de Santa Fe declaró el estado de emergencia hídrica hasta el 30 de abril de 2027, con posibilidad de extensión, y que Venado Tuerto adhirió a esa normativa.

En cuanto al estado actual de la infraestructura, Pellegrini señaló que durante el año se realizaron tareas de mantenimiento y limpieza en los principales desagües de la ciudad. Sin embargo, advirtió que la acumulación de basura por parte de algunos vecinos puede generar anegamientos que requieren intervenciones adicionales.

En la misma sesión, el Concejo aprobó la ampliación del presupuesto municipal para 2026 en 9 mil millones de pesos, con nueve votos a favor y uno en contra. La ampliación responde a la necesidad de ajustar partidas ante variaciones inflacionarias que impactaron en salarios y costos como el gasoil.

La concejala Marisel Fabiani, de La Libertad Avanza, fue la única en votar en contra. Pellegrini calificó esa postura como un "no por el no mismo", ya que, según dijo, no se acompañó ninguna propuesta alternativa y se mantiene el equilibrio fiscal sin aumentar tributos ni tasas durante el año.

Con esta declaración y el fondo asignado, Venado Tuerto busca estar preparada para afrontar las posibles consecuencias del fenómeno El Niño durante la temporada estival y de lluvias que se avecina.

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