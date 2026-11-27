87% de escuelas en Santa Fe tienen filtraciones de agua
Un relevamiento realizado por Amsafé Rosario en 197 edificios escolares de la provincia de Santa Fe reveló que el 87% de estas escuelas recibe agua durante las lluvias, lo que afecta la normalidad de las clases.
Foto: Redes sociales
Según el informe difundido el viernes 27 de noviembre, casi la mitad de los establecimientos afectados debe cerrar aulas debido a las filtraciones, lo que genera interrupciones en la actividad educativa.
Este dato preocupa especialmente ante la llegada del fenómeno climático El Niño, que se espera provoque lluvias intensas y prolongadas en la región, aumentando el riesgo de daños en la infraestructura escolar.
Desde Amsafé Rosario destacaron la necesidad de que las autoridades provinciales y municipales tomen medidas para reparar y mejorar los edificios escolares, con el fin de garantizar condiciones adecuadas para el desarrollo de las clases.
El informe se basa en un relevamiento directo en 197 escuelas, que representa una muestra significativa del estado edilicio en la provincia.
Ante este escenario, se recomienda a las comunidades educativas y a las familias estar atentas a las comunicaciones oficiales sobre posibles cierres o modificaciones en el calendario escolar debido a las condiciones climáticas.
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