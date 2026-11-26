La Prefectura Naval Argentina actualizó el jueves 26 de noviembre el informe sobre la crecida de los ríos Paraná y Uruguay, que mantiene en alerta a varias localidades de la provincia de Santa Fe.

Imagen ilustrativa.

Según el reporte, algunas ciudades se encuentran en nivel de evacuación debido al aumento del caudal y la amenaza de inundaciones. Esta medida busca proteger a los habitantes ante el avance del agua.

Además, la represa de Yacyretá, ubicada sobre el río Paraná, volvió a abrir sus compuertas para regular el nivel del embalse, lo que influye en el comportamiento del río aguas abajo.

Las autoridades continúan monitoreando la situación y coordinan acciones con equipos de emergencia para asistir a las comunidades afectadas. Se recomienda a la población mantenerse informada y seguir las indicaciones oficiales.

La crecida se produce en un contexto de lluvias persistentes en la región, que han elevado los niveles de los principales cauces fluviales, generando complicaciones en zonas ribereñas.

Se espera que en las próximas horas se emitan nuevos informes con datos actualizados sobre la evolución del fenómeno y las medidas de respuesta.

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