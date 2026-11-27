La Ruta Nacional 33 cuenta con tres frentes de trabajo simultáneos en el sur de Santa Fe, en el marco de las primeras intervenciones de mantenimiento previstas en el contrato de concesión a cargo de la empresa Arco Portuario. Las tareas son supervisadas por Vialidad Nacional y abarcan distintos sectores del corredor vial.

Las intervenciones comprenden reparaciones sobre la calzada, acondicionamiento de banquinas y mantenimiento de los espacios laterales de la ruta. En algunos puntos, la presencia de trabajadores y maquinaria pesada genera restricciones temporales en la circulación.

Bacheo entre Venado Tuerto y Firmat

Uno de los principales frentes de trabajo se concentra sobre el tramo que conecta Venado Tuerto, Murphy y Firmat, donde se realizan reparaciones mediante la aplicación de material asfáltico en frío.

Durante estas intervenciones se reduce momentáneamente el carril afectado, por lo que la circulación se organiza de manera alternada bajo la coordinación de banderilleros.

Los conductores que transiten por este sector deberán contemplar posibles demoras y respetar las indicaciones del personal que trabaja sobre la calzada.

Acondicionamiento de banquinas

Otro de los equipos trabaja con una motoniveladora en el corredor comprendido entre Venado Tuerto y Firmat, pasando por Murphy.

El objetivo de estas tareas es mejorar el escurrimiento del agua acumulada sobre la calzada mediante el desbaste de las banquinas, favoreciendo el drenaje hacia los sectores laterales.

Si bien estas maniobras no requieren interrupciones ni reducciones de carriles, desde el organismo nacional solicitaron disminuir la velocidad al atravesar las zonas donde opera la maquinaria.

Mantenimiento entre Rufino y Venado Tuerto

El tercer frente operativo comprende el corte de pasto y el despeje de barandas de protección y cartelería vial en el tramo que atraviesa Rufino, Amenábar, Sancti Spíritu y Venado Tuerto.

Estas tareas complementan las intervenciones realizadas recientemente entre Venado Tuerto y la intersección con la Ruta Nacional A012, en jurisdicción de Zavalla.

El mantenimiento de la vegetación lateral también contribuye a mejorar la visibilidad de la señalización y de los elementos de seguridad ubicados a la vera de la ruta.

Recomendaciones para circular

Ante el movimiento de equipos y trabajadores, Vialidad Nacional recomendó reducir la velocidad, respetar la señalización preventiva y seguir las indicaciones de los banderilleros.

Las tareas forman parte de la etapa inicial de mantenimiento contemplada en el esquema de concesión del corredor. Por el momento, no se difundieron fechas de finalización de los trabajos ni detalles sobre eventuales intervenciones de repavimentación integral.

Mientras continúen las obras, quienes utilicen la Ruta Nacional 33 deberán prever posibles demoras, especialmente en los sectores donde se realizan reparaciones sobre la calzada.