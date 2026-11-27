La Cámara de Diputados aprobó el viernes 27 de noviembre el Capítulo VII del Presupuesto 2027, que incluye un monto global estimado de 7,25 billones de pesos para el área de discapacidad, aunque no asigna una partida específica con un monto cerrado para garantizar el cumplimiento de la ley vigente.

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Según el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el impacto fiscal total de las medidas cuantificables vinculadas a discapacidad oscila entre 2,4 y 4,3 billones de pesos, equivalentes a entre 0,28% y 0,51% del Producto Bruto Interno (PBI). Este rango incluye el aumento de beneficiarios de la Pensión por Discapacidad, que se estima en entre 493 mil y 946 mil nuevas altas, con un costo que va de 2 a 4 billones de pesos.

Además, la exención del 50% de las contribuciones patronales para la contratación de nuevos trabajadores con discapacidad representa una disminución en la recaudación fiscal de 12.600 millones de pesos. También se prevé un gasto único de 278.323 millones para compensar a prestadores del Sistema de Prestaciones Básicas y una actualización de asignaciones para Talleres Protegidos por 7.160 millones.

Sin embargo, el Foro Permanente de Discapacidad advirtió en un documento publicado el 25 de noviembre que el dictamen aprobado no asigna recursos específicos para garantizar la aplicación de la ley. Señaló además que el programa "Incluir Salud y Otras Prestaciones Médicas" sufrirá una reducción del 13% en su presupuesto, pasando de 1,3 billones en 2026 a 1,1 billones en 2027, justo cuando la ley obliga a garantizar la continuidad de este programa para quienes no cuentan con obra social.

La organización destacó que el capítulo presupuestario no fija montos concretos para las pensiones, atención médica y prevención, y que los fondos quedan sujetos a reasignaciones posteriores por parte de la Jefatura de Gabinete. Recordaron que en ocasiones anteriores ya se asignaron fondos que no llegaron a destino, lo que genera incertidumbre entre familias y prestadores por pagos atrasados y servicios afectados.

Por su parte, legisladores del peronismo coincidieron con la postura del Foro y solicitaron que la oposición rechace el capítulo de discapacidad y las planillas anexas del Presupuesto, argumentando que no incluyen todos los recursos necesarios para cumplir con la ley.

El informe de la OPC se centra en el impacto fiscal de nuevas pensiones, exenciones y compensaciones, mientras que el Foro Permanente pone el foco en la ausencia de partidas específicas para programas clave como Incluir Salud. La entidad advirtió que la cifra final de recursos necesarios será mayor, ya que no se puede calcular aún la actualización mensual de aranceles ni el refuerzo general de programas de la Secretaría de Discapacidad.

En este contexto, el riesgo es que la ley de discapacidad quede vigente en el papel, pero sin financiamiento efectivo para su implementación.

El debate sobre la asignación presupuestaria para discapacidad continuará en las próximas etapas del tratamiento legislativo y en la ejecución del presupuesto durante 2027.

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