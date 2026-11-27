La incertidumbre sobre la continuidad de los tratamientos oncológicos en Venado Tuerto se profundizó tras la respuesta oficial del Ministerio de Salud de la Nación a los reclamos del Concejo Municipal, según se informó el viernes 27 de noviembre.

Foto: Redes sociales

La concejala María Florencia Di Pizio expresó su descontento luego de que la cartera sanitaria nacional indicara que el disuelto Instituto Nacional del Cáncer (INC), ahora Dirección Nacional del Cáncer, no se ocupa de la provisión de medicamentos oncológicos de alto costo ni para patologías de alta complejidad.

El conflicto comenzó con los pedidos de informes aprobados por el Concejo local ante las demoras y dificultades que pacientes de Venado Tuerto denunciaron para acceder a sus medicamentos esenciales.

Entre 2025 y 2026, el Concejo sancionó varias resoluciones, como las N° 5820/2026 y N° 5876/2026, en las que manifestaron preocupación por la discontinuidad en la entrega de fármacos y solicitaron detalles sobre la reestructuración del INC. En septiembre, ante la falta de respuestas, reiteraron el pedido para conocer la estructura vigente, funciones del organismo y medidas adoptadas para garantizar el acceso a los tratamientos.

En octubre y noviembre, el Ministerio de Salud respondió mediante providencias firmadas por autoridades de la Dirección Nacional del Cáncer y la Secretaría de Gestión Sanitaria. Explicaron que, según el Decreto N° 459/2025, el INC dejó de ser un organismo descentralizado para convertirse en una unidad dentro del Ministerio, formalizada como Dirección Nacional del Cáncer (Decreto N° 741).

Sin embargo, el punto más cuestionado fue la afirmación de que el INC no se encargaba de los medicamentos oncológicos de alto costo y para patologías complejas. Por ese motivo, Nación sostuvo que la reestructuración no afecta el reclamo del Concejo y que la Dirección Nacional del Cáncer está en funcionamiento.

Di Pizio, impulsora de las iniciativas en el Concejo, señaló que la respuesta no aclaró quién es responsable de los pacientes que hoy enfrentan interrupciones en sus tratamientos. Recordó que la primera resolución fue presentada en julio de 2025 y aprobada por unanimidad, seguida de otros pedidos en abril y septiembre de 2026.

“Si no es el Ministerio de Salud ni el Instituto Nacional del Cáncer, ¿quién está abordando actualmente los tratamientos oncológicos que están siendo interrumpidos? Ese es mi enojo”, afirmó la concejala.

Además, criticó que la mayoría de los puntos planteados por el Concejo sobre el impacto real de los cambios administrativos quedaron sin respuesta. “Todo lo que veníamos planteando se resume en muy pocos párrafos que no dan respuesta a nada”, concluyó.

La situación mantiene la incertidumbre para los pacientes oncológicos de Venado Tuerto, mientras el Concejo local espera nuevas precisiones sobre la provisión de medicamentos esenciales.

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