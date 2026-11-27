El jueves 26 de noviembre, el Senado argentino sancionó una ley destinada a combatir la ludopatía y el fenómeno de las ciberapuestas, con especial atención en la protección de los menores de edad. La normativa prohíbe que los jóvenes participen en juegos de azar a través de plataformas digitales y limita la publicidad, promoción y patrocinio de estos juegos en la indumentaria deportiva.

Foto: Redes sociales

La Comisión Episcopal de Pastoral Social expresó su respaldo a la ley y destacó que representa un avance en el cuidado de la juventud. En un comunicado, señalaron que la aprobación es un logro colectivo que refleja el compromiso de familias, escuelas y organizaciones sociales que visibilizaron la problemática.

Además, la Pastoral Social valoró el trabajo de los legisladores nacionales, quienes lograron un acuerdo superando diferencias políticas para responder a una demanda social urgente. Recordaron que esta decisión está en línea con el llamado del papa León XIV en su encíclica Magnifica Humanitas, que prioriza el desarrollo integral de la persona por sobre intereses económicos.

El comunicado también hizo referencia al mensaje del papa Francisco durante su visita a Argentina, en el que instó a construir redes de cuidado para proteger a los jóvenes de las ofertas engañosas del juego fácil.

Finalmente, la Comisión Episcopal resaltó que, aunque la sanción de la ley es un paso importante, la tarea continúa en cada familia, escuela y comunidad para promover una cultura de cuidado y responsabilidad compartida.

Este avance legislativo se suma a las iniciativas previas para regular las apuestas online y prevenir la ludopatía, un problema que afecta a sectores vulnerables y que ha crecido con la expansión de las plataformas digitales.

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