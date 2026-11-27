Buenos Aires, viernes 27 de noviembre – La actriz y cantante Lali Espósito participó en la apertura del seminario “Coordinar para Ganar”, realizado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde destacó el rol de la cultura como herramienta para la unidad social y política.

Foto: Redes sociales

El evento fue convocado por dirigentes de distintos sectores de la oposición y reunió a políticos, expertos internacionales y representantes culturales. Lali Espósito afirmó que la cultura tiene mayor llegada a la sociedad que el sistema político y que es clave para generar espacios de encuentro y trabajo conjunto que permitan mejorar la sociedad.

En el mismo seminario, la cineasta Lucrecia Martel señaló la necesidad de un sistema político que limite el poder económico concentrado. Martel también criticó el funcionamiento de la Justicia y advirtió que sin reformas profundas la democracia argentina podría verse amenazada por intereses económicos concentrados.

El diputado porteño Martín Lousteau, uno de los organizadores, explicó que el objetivo del encuentro es coordinar estrategias políticas para construir nuevas mayorías democráticas y preparar opciones sociales de cara a las elecciones nacionales de octubre de 2027. Lousteau destacó la importancia de la unidad opositora y mencionó que esta coordinación ya permitió asegurar fondos para la universidad y programas de discapacidad en el Presupuesto 2027.

Durante el seminario, Lousteau advirtió sobre los riesgos que representa el líder Javier Milei, tanto por el daño que puede causar como por sus tendencias autoritarias. Además, remarcó que la oposición busca construir un espacio nuevo que implique repensar posiciones y abrirse a nuevas miradas.

El cierre del encuentro contó con la participación de varios legisladores nacionales y provinciales, entre ellos la senadora Juliana Di Tullio, el ministro bonaerense Gabriel Katopodis y los diputados Guillermo Michel, Emilio Monzó y Maximiliano Ferraro.

El seminario también incluyó análisis de casos internacionales sobre cómo se derrotó a la ultraderecha en recientes comicios en Estados Unidos, Brasil, Francia y Hungría, con el fin de aplicar esas experiencias al contexto argentino.

Este encuentro refleja un esfuerzo por parte de distintos sectores políticos y culturales para fortalecer la oposición y preparar un frente amplio de cara a las próximas elecciones nacionales.

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