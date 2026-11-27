El jueves 26 de noviembre, el Senado nacional aprobó por unanimidad una ley que reduce el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 21% al 10,5% para la fécula, harina, fariña y otros derivados de la mandioca. La medida busca equiparar el tratamiento tributario de estos productos con otros alimentos industrializados, como la harina de trigo.

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La iniciativa ya había recibido media sanción en la Cámara de Diputados a fines de agosto, también con apoyo unánime. La norma beneficia principalmente a los productores de la provincia de Misiones, que concentra cerca del 80% de la producción nacional de mandioca y genera alrededor de 18.000 toneladas anuales de fécula.

La senadora misionera Sonia Rojas Decut destacó que el sistema tributario actual castiga la producción con valor agregado en origen. Señaló que "una galletita con harina de trigo paga 10,5% de IVA y la misma galletita hecha con fécula de mandioca paga el 21%", una diferencia que, según dijo, no tiene justificación económica ni sanitaria.

Rojas Decut advirtió que el sector atraviesa una crisis por problemas de competitividad, agravados por un aumento del 233% en las importaciones desde Brasil y Paraguay. Además, señaló que las exportaciones argentinas de fécula son prácticamente nulas. "Quienes vivimos en provincias de frontera conocemos muy bien lo que significa competir en condiciones desiguales", afirmó.

La senadora también resaltó la dimensión de salud pública de la mandioca, al ser un alimento naturalmente libre de gluten, lo que puede favorecer su consumo en personas con intolerancias.

Con esta ley, el Estado busca impulsar la producción nacional y la cadena de valor industrial de la mandioca, que tiene un rol importante en la economía regional y la alimentación saludable.

El próximo paso será la promulgación de la norma para que entre en vigencia y comience a aplicarse la reducción del impuesto, lo que podría mejorar la competitividad de los productores locales frente a las importaciones y fomentar el desarrollo del sector.

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