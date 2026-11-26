La Municipalidad de General Pueyrredon, encabezada por el intendente Guillermo Montenegro, intimó a las empresas de transporte público a retirar y reemplazar antes del 31 de diciembre los colectivos con más de 10 años de antigüedad, según la normativa vigente. La medida busca que a partir del 1° de enero de 2027 todas las unidades cumplan con los requisitos de edad y que cada línea cuente con el parque móvil mínimo y la reserva operativa exigidos por la Ordenanza 16.789.

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Además, las empresas deben presentar en un plazo de 10 días hábiles desde la notificación un plan detallado de renovación de la flota. Este debe incluir las unidades que incorporarán, documentación como títulos, contratos de compra o facturas proforma, y fechas estimadas para la habilitación de los vehículos.

Una vez finalizado el plazo, los colectivos que superen la antigüedad permitida dejarán de estar habilitados para prestar el servicio. La medida se da en un contexto marcado por la tragedia ocurrida el 22 de junio pasado, cuando un colectivo de la línea 532 perdió el control y atropelló a personas en una parada ubicada en Boulevard Patricio Peralta Ramos y Rivadavia, causando la muerte de Guadalupe Merlos, de 18 años.

El chofer del colectivo declaró que el vehículo "se quedó sin dirección de golpe" y está imputado por homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas. La investigación, a cargo de la UFI N°11, determinó mediante pericias mecánicas que una rótula vinculada al mecanismo de dirección se rompió, presuntamente por falta de mantenimiento, mientras que los frenos funcionaban correctamente. Aún resta la pericia accidentológica para establecer la velocidad del colectivo al momento del accidente.

La intimación también establece sanciones para las empresas que incumplan. Según el artículo 61 del Pliego de Bases y Condiciones, podrían aplicarse multas de hasta 50.000 boletos planos por cada unidad fuera de regla. En caso de reincidencia, las multas pueden incrementarse hasta un 25% y luego un 20% adicional por cada nueva falta, además de la posible caducidad de la concesión.

Esta decisión representa una intervención directa de la administración municipal sobre el estado del transporte urbano en Mar del Plata, con el objetivo de mejorar la seguridad y la calidad del servicio.