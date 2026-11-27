El viernes 27 de noviembre, el Gobierno nacional oficializó la reglamentación del Procedimiento del Servicio de Reserva de Confiabilidad Adicional (SerCA), destinado a incorporar nueva potencia firme al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) y disminuir el riesgo de cortes de energía durante los momentos de mayor demanda.

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La medida, que forma parte de la Resolución SE N° 400/2025, busca incentivar la entrada de nueva oferta eléctrica en el corto y mediano plazo, asegurando la disponibilidad inmediata de generación cuando la red lo requiera. Este esquema reemplaza el uso de medidas de emergencia para garantizar el suministro.

El reglamento establece las reglas generales para el funcionamiento del programa, incluyendo la convocatoria a licitaciones, la evaluación de propuestas, el esquema de pagos y las penalidades por incumplimientos. Los detalles específicos, como la potencia a contratar, tecnologías priorizadas y regiones más críticas, se definirán en cada licitación.

Entre los puntos centrales del SerCA se destacan cinco aspectos:

Licitaciones periódicas: La Secretaría de Energía y la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) deberán realizar convocatorias al menos dos veces al año, basadas en informes técnicos que identifiquen las necesidades de la red.

Tecnologías habilitadas: Podrán participar proyectos de generación térmica, sistemas de almacenamiento y tecnologías híbridas.

Esquema competitivo: Las ofertas técnicas y económicas competirán dentro de cupos asignados por tecnología, región y nodo, priorizando las zonas con mayor demanda.

Contratos a largo plazo: Las empresas adjudicadas firmarán acuerdos con CAMMESA por 15 años, recibiendo una remuneración establecida en sus propuestas.

Régimen de sanciones: Se aplicarán cargos previos a la habilitación comercial, recuperables parcialmente si la obra se habilita en tiempo. El incumplimiento de plazos o falta de disponibilidad de potencia implicará exclusión de futuras convocatorias y penalidades económicas.

Con esta reglamentación, el Gobierno busca fortalecer la confiabilidad del sistema eléctrico y evitar apagones en períodos críticos, promoviendo inversiones que aseguren la estabilidad del suministro energético.