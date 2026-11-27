El jueves 26 de noviembre, Virginia Bouvet resultó electa como nueva secretaria general de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP). La elección se realizó en la sede central del sindicato, ubicada en Carlos Calvo 2363, barrio de San Cristóbal, Ciudad de Buenos Aires.

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Bouvet, que encabezó la lista Colorada Violeta, obtuvo 698 votos, superando a la lista Verde, liderada por Néstor Segovia y Paula Perissé, que alcanzó 443 votos. La Bordó Azul, con Claudio Dellecarbonara como candidato, consiguió 264 votos. La diferencia entre las dos primeras listas fue de 255 sufragios.

En el detalle por líneas, Bouvet se impuso en las líneas A, D y E, con 182, 156 y 147 votos respectivamente. Por su parte, la lista Verde ganó en la línea C con 102 votos y en la línea H con 52. La Bordó Azul obtuvo su único triunfo en la línea B, con 104 votos.

El cambio de mando está previsto para fines de marzo de 2027, aunque aún no se confirmó la fecha exacta. Esta elección fue la primera tras el fallecimiento de Roberto “Beto” Pianelli, quien durante años compartió la conducción del sindicato con Segovia. El cierre de listas evidenció la ruptura de ese espacio, con Bouvet y Segovia presentándose en listas separadas.

La AGTSyP representa a los trabajadores del subte y premetro de Buenos Aires, un sector con relevancia en el transporte público de la ciudad y que ha protagonizado diversas medidas de fuerza en los últimos años.