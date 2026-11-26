El jueves 26 de noviembre, durante la sesión especial en la Cámara de Diputados para debatir el Presupuesto 2026, el diputado nacional Juan Grabois, de Unión por la Patria, lanzó fuertes críticas contra el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, y el canciller Pablo Quirno.

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Grabois calificó a Caputo como un "garca fracasado" y "empleaducho de la usura" y pidió su salida del Gobierno junto con Quirno. En su intervención, el dirigente se refirió a una expresión previa del senador Miguel Pichetto sobre el canciller, a quien definió como "mediocre, limitado y pésimo".

El diputado utilizó una metáfora para describir la gestión actual: comparó a Javier Milei con un payaso llamado Plin Plin, a Caputo como "el cajero del circo" y a los verdaderos responsables como "los de arriba y los de afuera". Además, acusó al Gobierno de recortar 900 mil becas Progresar destinadas a estudiantes de nivel secundario.

Grabois también cuestionó la gestión económica y la administración de las reservas de oro del país, señalando que Caputo "entregó el oro argentino a Londres" y responsabilizándolo por la quiebra de empresas, la pérdida de empleos y la recesión económica.

Finalmente, propuso la remoción de ambos ministros, afirmando que "esos dos sujetos no pueden ser más ministros de la Nación Argentina". Estas declaraciones se suman a un debate parlamentario marcado por fuertes críticas al proyecto presupuestario y a la gestión del Gobierno en áreas clave.

El debate sobre el Presupuesto 2026 continúa en el Congreso, con distintas posturas sobre el rumbo económico y político del país.

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