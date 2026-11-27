El viernes 27 de noviembre, el Gobierno nacional evalúa introducir modificaciones en el artículo 11 del Presupuesto 2027, que establece el financiamiento a las universidades en 11 billones de pesos. Este artículo, incluido en el capítulo 2 del proyecto, fue rechazado en la Cámara de Diputados, lo que llevó a que el oficialismo pierda una parte clave del presupuesto.

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La decisión de revisar el artículo responde a la necesidad de buscar consenso político, especialmente con el bloque de la Unión Cívica Radical (UCR), que cuenta con 10 senadores y colaboró en la media sanción de la reforma política. La mesa política del Gobierno, integrada por los legisladores Eduardo "Lule" Menem y Martín Menem, junto con el jefe de Gabinete Diego Santilli, trabaja en alternativas para evitar que el artículo sea vetado.

Durante la votación en Diputados, el capítulo del financiamiento universitario propuesto por el oficialismo fue rechazado con 130 votos negativos frente a 121 positivos. Esto habilitó la aprobación del artículo equivalente presentado por la oposición, que obtuvo 138 votos a favor, 109 en contra y cuatro abstenciones.

Desde el equipo negociador del Ejecutivo reconocen que el texto aprobado por la oposición representa un desequilibrio fiscal y buscan acercar posiciones para lograr un monto más cercano a los 9.5 billones de pesos, cifra respaldada por el Ministerio de Economía.

El próximo martes está previsto un nuevo encuentro para definir la estrategia durante las sesiones extraordinarias del Congreso, con el objetivo de cerrar el año con un presupuesto ordenado y evitar la necesidad de vetos.

La búsqueda de acuerdos políticos apunta a garantizar la estabilidad fiscal y el financiamiento adecuado para las universidades, en un contexto de negociaciones complejas entre el oficialismo y la oposición.

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