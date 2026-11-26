El jueves 26 de noviembre, el expresidente Mauricio Macri afirmó que Argentina enfrenta un problema sin resolver relacionado con la falta de previsibilidad y confianza en su economía y política. Estas declaraciones se dieron en el cierre del Encuentro Federal sobre Innovación Pública organizado por la Fundación Pensar, en Buenos Aires.

Foto: Redes sociales

Durante el conversatorio con María Eugenia Vidal, presidenta de la fundación, Macri subrayó la importancia de mantener convicción en los cambios necesarios, junto con tenacidad, firmeza y empatía, que definió como paciencia para avanzar en las transformaciones.

El evento se desarrolló en un hotel céntrico y estuvo dividido en tres paneles. La apertura estuvo a cargo del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien destacó que "a esta Ciudad la gobierna el PRO desde hace muchos años" y que en Buenos Aires "se vive diferente". Además, resaltó que la innovación es una herramienta estratégica para construir la Ciudad del futuro.

Durante la jornada, la Fundación Pensar presentó un balance de su trabajo federal, que incluyó 10 encuentros regionales con más de 2.000 asistentes y 46 charlas del ciclo Pensar Fuera de la Caja, con más de 11.500 inscriptos. También se elaboraron 32 informes a través de Pensar Lab y se formó a 90 jóvenes en el programa Pensar Futuro.

En otro tramo de la entrevista, Macri se refirió a un posible acuerdo entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA), señalando que "no han avanzado nada" en ese sentido.

El encuentro reunió a referentes políticos y especialistas en innovación pública, con el objetivo de promover el debate sobre las políticas necesarias para mejorar la gestión y el desarrollo en distintas regiones del país.

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