El Gobierno nacional analiza introducir modificaciones en el Presupuesto 2027 durante su tratamiento en el Senado, luego de que la Cámara de Diputados aprobara una partida de aproximadamente 11 billones de pesos para financiar el sistema universitario público. La cifra supera la propuesta original del Poder Ejecutivo y abrió una nueva instancia de negociación parlamentaria.

La iniciativa obtuvo media sanción en Diputados durante la madrugada del viernes 27 de noviembre, tras una sesión de más de 15 horas. Aunque el oficialismo consiguió aprobar el proyecto en general, la oposición logró modificar las asignaciones destinadas a las universidades nacionales.

La votación que cambió el presupuesto universitario

Durante el tratamiento en particular, la propuesta oficial para el financiamiento universitario fue rechazada por 130 votos negativos frente a 121 positivos.

Posteriormente, los diputados aprobaron una alternativa impulsada por sectores de la oposición, que establece recursos cercanos a los 11 billones de pesos. La votación terminó con 138 votos afirmativos, 109 negativos y cuatro abstenciones.

El monto aprobado coincide con el nivel de financiamiento reclamado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que representa a las universidades públicas del país.

La propuesta original del Gobierno contemplaba aproximadamente 7,35 billones de pesos, por lo que la modificación implica una diferencia superior a los 3,6 billones.

El oficialismo busca un acuerdo en el Senado

Desde la Casa Rosada consideran que el incremento podría afectar los objetivos fiscales previstos para 2027. Por ese motivo, la estrategia apunta a negociar con bloques aliados antes de avanzar con una modificación del texto.

Entre los espacios con los que el Gobierno buscaría conversar se encuentra la Unión Cívica Radical, cuyo bloque de diez senadores podría tener un papel relevante en las próximas votaciones.

Las conversaciones involucran a Eduardo "Lule" Menem, Martín Menem y al jefe de Gabinete, Diego Santilli. La mesa política oficialista tiene previsto volver a reunirse el martes 1 de diciembre para analizar alternativas.

De acuerdo con las versiones que circulan en el oficialismo, una posibilidad sería acercar el financiamiento a los 9,5 billones de pesos. Sin embargo, esa cifra no constituye una propuesta formal confirmada.

Qué reclaman las universidades

El Consejo Interuniversitario Nacional sostiene que los recursos previstos inicialmente por el Gobierno resultaban insuficientes para afrontar las necesidades de funcionamiento de las instituciones durante 2027.

Las universidades reclaman fondos para gastos operativos, salarios docentes y no docentes, programas académicos y otras actividades del sistema público de educación superior.

La discusión también se desarrolla en medio del conflicto por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, que contempla mecanismos de actualización de los recursos destinados al sector.

Mientras el Gobierno plantea la necesidad de mantener el equilibrio fiscal, las autoridades universitarias consideran indispensable asegurar los recursos para sostener las actividades educativas y científicas.

Por qué el proyecto podría regresar a Diputados

Si el Senado modifica el texto que recibió media sanción, el Presupuesto deberá volver a la Cámara de Diputados para que se pronuncie sobre los cambios introducidos.

En paralelo, dentro del oficialismo no descartan evaluar un eventual veto parcial si el Congreso mantiene las partidas cuestionadas. No obstante, esa posibilidad aparece como una alternativa posterior a las negociaciones políticas.

Por el momento, no existe un acuerdo definitivo sobre el financiamiento universitario. La discusión continuará durante las sesiones extraordinarias y será uno de los puntos centrales para determinar cómo quedará conformado el Presupuesto Nacional 2027.