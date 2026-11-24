La Cámara de Diputados de la Nación fue convocada a una sesión especial para este jueves 26 de noviembre, a partir de las 12, con el objetivo de debatir el proyecto de Presupuesto 2027. La iniciativa es una de las prioridades del Gobierno nacional, aunque todavía existen diferencias con sectores aliados sobre distintos artículos y partidas.

El pedido fue impulsado por el presidente del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, con el acompañamiento de legisladores del PRO y otras bancadas provinciales. Sin embargo, la convocatoria no contó inicialmente con las firmas de Provincias Unidas ni de Argentina Federal, dos espacios relevantes para la negociación parlamentaria.

La sesión llega después de que la semana pasada no pudiera concretarse el debate de una serie de iniciativas, entre ellas la denominada Ley Malvinas. En esta oportunidad, ese proyecto quedó fuera del temario, mientras que se mantuvo la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

Santa Fe y Córdoba, protagonistas de las negociaciones

Uno de los principales puntos de conflicto se relaciona con el tratamiento de la Ley de Biocombustibles, una iniciativa que propone modificar los porcentajes obligatorios de biodiésel y bioetanol utilizados en los combustibles.

El proyecto tiene especial importancia para Santa Fe y Córdoba, provincias con participación en estas cadenas productivas.

En ese escenario, Provincias Unidas, bloque presidido por la santafesina Gisela Scaglia, mantiene diferencias con el oficialismo. Según las negociaciones conocidas, los legisladores también reclaman respuestas vinculadas con los recursos que reciben las provincias y el funcionamiento de sus sistemas previsionales.

Además, continúa la discusión por el impuesto a los combustibles líquidos, cuya eventual modificación forma parte de las demandas planteadas por sectores dialoguistas.

Universidades y ciencia, otros puntos de discusión

El financiamiento de las universidades nacionales será otro de los asuntos que concentrarán la atención durante el debate.

Distintos bloques consideran insuficientes los recursos contemplados para el sistema universitario y promueven cambios en las partidas previstas para 2027.

Por otro lado, el diputado Oscar Herrera Ahuad, referente de Argentina Federal, propuso redireccionar fondos reservados de la Secretaría de Inteligencia del Estado hacia Ciencia y Tecnología, con la intención de fortalecer el financiamiento del Conicet y otros organismos científicos.

Estas iniciativas deberán reunir los votos necesarios para incorporarse al texto definitivo del Presupuesto.

Qué otros proyectos se tratarán

El temario también comprende acuerdos comerciales entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio, convenios de transferencia de competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires, designaciones vinculadas con el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura y un marco regulatorio para pequeñas y medianas empresas.

Asimismo, figura una iniciativa para establecer el 3 de marzo como Día Nacional en Honor al Almirante Guillermo Brown.

La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central constituye otro de los proyectos centrales de la jornada.

Una votación con negociaciones abiertas

Si bien el oficialismo trabaja para reunir los respaldos necesarios y avanzar con la aprobación general del Presupuesto, la discusión sobre el articulado podría dar lugar a modificaciones.

El resultado dependerá de los acuerdos que se alcancen con los bloques aliados y de la posición que adopten las bancadas opositoras durante la sesión.

De obtener media sanción en Diputados, el proyecto de Presupuesto 2027 deberá continuar su tratamiento en el Senado.