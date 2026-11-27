El Gobierno nacional anunció que convocará a sesiones extraordinarias en diciembre para avanzar con proyectos legislativos prioritarios antes de fin de año.

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Entre las iniciativas que se buscarán aprobar están la suspensión de las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para las presidenciales de 2027 y la sanción definitiva del Presupuesto 2027, ambas con media sanción obtenida la semana pasada.

Además, se incluirán en el temario el proyecto conocido como Súper RIGI, la reforma del Régimen de Cabotaje y Marina Mercante, y el Acuerdo de Comercio e Inversiones Recíprocos (ARTI) con Estados Unidos.

Durante las sesiones extraordinarias también se tratarán pliegos de jueces y diplomáticos, modificaciones a las leyes de Sociedades y Mercados de Capitales, y una iniciativa sobre vandalismo rural.

El proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional figura como una de las prioridades, aunque su tratamiento generó tensiones internas. La iniciativa, redactada por Santiago Caputo, no pudo ser debatida la semana pasada por falta de quórum en la Cámara de Diputados, lo que profundizó diferencias entre Caputo y el presidente de la Cámara, Martín Menem.

Desde el entorno de Caputo responsabilizaron a Menem por la postergación del proyecto, que ya había sufrido modificaciones previas a pedido de aliados.

En la Casa Rosada buscan aprovechar el impulso de las últimas aprobaciones para cerrar el año con una agenda legislativa ordenada y así encarar el próximo período electoral con mayor estabilidad política.

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