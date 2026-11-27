El empresario Jorge Born, uno de los herederos del grupo Bunge y Born, murió el viernes 27 de noviembre a los 92 años. Su trayectoria estuvo marcada por dos hechos que impactaron en la historia política y económica argentina: el secuestro que sufrió en 1974 y su participación en un plan económico durante la presidencia de Carlos Menem.

Foto: Redes sociales

Nacido en Buenos Aires en junio de 1934, Born pertenecía a una familia con fuerte influencia en la economía nacional. Estudió en el Colegio Nacional de Buenos Aires y luego completó su formación en la escuela de negocios Wharton, en Estados Unidos.

En septiembre de 1974, cuando se desempeñaba como director general de Bunge y Born, Jorge Born y su hermano Juan fueron secuestrados por la organización Montoneros. Ambos fueron capturados mientras viajaban en un automóvil y trasladados a un sótano en Carapachay, partido de Vicente López. Juan fue liberado tras dos meses, pero Jorge permaneció cautivo durante seis meses. La familia pagó un rescate de 60 millones de dólares, una cifra récord para la época.

Años después, en 1989, Born tuvo un rol central en la economía nacional al presentar al gobierno de Menem un programa conocido como Plan BB. Este plan proponía medidas como la desregulación económica, la reducción de aranceles y la eliminación de restricciones a las importaciones, con el objetivo de estabilizar la economía en medio de una crisis inflacionaria.

El plan fue inicialmente respaldado por el entonces ministro de Economía Miguel Ángel Roig, quien falleció poco después de asumir, y su sucesor Néstor Rapanelli, exvicepresidente de Bunge y Born. Sin embargo, el programa no logró frenar la inflación y terminó siendo un fracaso político y económico. Tras ese episodio, Born se alejó de la dirección de la empresa familiar.

Bunge y Born, fundada en 1884, fue una de las principales multinacionales argentinas con presencia en sectores como la alimentación, textiles y comercio internacional de cereales. La compañía atravesó una reestructuración que llevó a la salida de la familia Born y a la continuidad del grupo bajo el nombre Bunge.

Durante su vida, Jorge Born también estableció vínculos con algunos de sus antiguos captores, lo que derivó en una sociedad comercial con exmiembros de Montoneros, según sus propias declaraciones.

Su muerte marca el fin de una etapa vinculada a una de las familias empresarias más influyentes de la Argentina del siglo XX.