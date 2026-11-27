El viernes 27 de noviembre, en Buenos Aires, el legislador porteño Emmanuel Ferrario encabezó el acto de cierre anual de la fundación A1000, que reúne a dirigentes políticos, empresarios, periodistas y referentes del ámbito judicial y académico.

Foto: Redes sociales

Durante el encuentro, Ferrario presentó un balance de la organización, que cuenta con 180 voluntarios activos y colabora con 50 organizaciones de la sociedad civil. La fundación impulsa la elaboración de 1.000 propuestas destinadas a debatir y buscar soluciones a los problemas de la Ciudad de Buenos Aires.

Entre los asistentes estuvieron el ex jefe de Gobierno y legislador porteño Horacio Rodríguez Larreta, y la ex diputada del PRO y presidenta de la Fundación Pensar, María Eugenia Vidal. También participaron Juan Manuel Olmos, presidente de la Auditoría General de la Nación; Emiliano Yacobitti, vicerrector de la Universidad de Buenos Aires; y Gabriel Sánchez Zinny, jefe de Gabinete porteño.

El acto contó además con la presencia de Genoveva Ferrero, secretaria de Administración General y Presupuesto del Poder Judicial de la Ciudad; Martín López Zavaleta, fiscal general de la Ciudad; Matías López, vicepresidente primero de la Legislatura porteña; Paola Michielotto, presidenta del Ente Regulador de Servicios Públicos; y Diego García Vilas, vicepresidente del Consejo de la Magistratura porteño.

También asistieron legisladores porteños como Leandro Santoro, Claudia Neira, Manuela Thourte, Silvia Lospennato, Guadalupe Tagliaferri y Darío Nieto. En representación del periodismo, el empresariado y la sociedad civil estuvieron Carlos Pagni, Luis Novaresio, el empresario Manuel Santos de Uribelarrea Duhau, Martín Etchevers del Grupo Clarín y el sacerdote Guillermo Marcó.

La fundación A1000 se define como un espacio para promover el debate y la generación de propuestas en torno a la gestión y los desafíos de la Ciudad de Buenos Aires, con un enfoque en la participación ciudadana y el trabajo conjunto con organizaciones sociales.

El evento marcó el cierre de un año de actividades y la consolidación de la red de voluntarios y colaboradores que integran la fundación.

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