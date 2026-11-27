Legislador Ferrario reunió a líderes en cierre anual de fundación A1000
El viernes 27 de noviembre, en Buenos Aires, el legislador porteño Emmanuel Ferrario encabezó el acto de cierre anual de la fundación A1000, que reúne a dirigentes políticos, empresarios, periodistas y referentes del ámbito judicial y académico.
Foto: Redes sociales
Durante el encuentro, Ferrario presentó un balance de la organización, que cuenta con 180 voluntarios activos y colabora con 50 organizaciones de la sociedad civil. La fundación impulsa la elaboración de 1.000 propuestas destinadas a debatir y buscar soluciones a los problemas de la Ciudad de Buenos Aires.
Entre los asistentes estuvieron el ex jefe de Gobierno y legislador porteño Horacio Rodríguez Larreta, y la ex diputada del PRO y presidenta de la Fundación Pensar, María Eugenia Vidal. También participaron Juan Manuel Olmos, presidente de la Auditoría General de la Nación; Emiliano Yacobitti, vicerrector de la Universidad de Buenos Aires; y Gabriel Sánchez Zinny, jefe de Gabinete porteño.
El acto contó además con la presencia de Genoveva Ferrero, secretaria de Administración General y Presupuesto del Poder Judicial de la Ciudad; Martín López Zavaleta, fiscal general de la Ciudad; Matías López, vicepresidente primero de la Legislatura porteña; Paola Michielotto, presidenta del Ente Regulador de Servicios Públicos; y Diego García Vilas, vicepresidente del Consejo de la Magistratura porteño.
También asistieron legisladores porteños como Leandro Santoro, Claudia Neira, Manuela Thourte, Silvia Lospennato, Guadalupe Tagliaferri y Darío Nieto. En representación del periodismo, el empresariado y la sociedad civil estuvieron Carlos Pagni, Luis Novaresio, el empresario Manuel Santos de Uribelarrea Duhau, Martín Etchevers del Grupo Clarín y el sacerdote Guillermo Marcó.
La fundación A1000 se define como un espacio para promover el debate y la generación de propuestas en torno a la gestión y los desafíos de la Ciudad de Buenos Aires, con un enfoque en la participación ciudadana y el trabajo conjunto con organizaciones sociales.
El evento marcó el cierre de un año de actividades y la consolidación de la red de voluntarios y colaboradores que integran la fundación.
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