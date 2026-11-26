Una delegación de la Colonia de Adultos Mayores de Elortondo realizó un viaje recreativo y cultural a las ciudades de Paraná y Santa Fe los días previos al jueves 26 de noviembre de 2026. La actividad fue organizada por el Gobierno de Elortondo y coordinada por Graciela Parlapiano, responsable de promover espacios de integración y participación para los adultos mayores de la localidad.

Foto: Redes sociales

El primer día, el grupo visitó la capital entrerriana, donde recorrió el Parque Urquiza y la costanera de Paraná. Luego, compartieron una cena y descansaron en el Complejo de Turismo Social del Túnel Subfluvial. Al día siguiente, se trasladaron a Santa Fe para realizar un recorrido guiado por el casco histórico, que incluyó la plaza principal, la Iglesia de los Jesuitas, la Casa de Gobierno y el Museo de los Franciscanos.

Durante la visita a la Casa de Gobierno, los integrantes de la Colonia se encontraron con el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. La jornada finalizó con un almuerzo y un paseo por un centro comercial.

El presidente comunal de Elortondo, Angelo Yocco, destacó la importancia de estas iniciativas para brindar a los adultos mayores oportunidades de encuentro y disfrute. Agradeció especialmente a la senadora provincial Leticia Di Gregorio por su apoyo para concretar el viaje.

Por su parte, Parlapiano resaltó que la propuesta combinó actividades culturales y recreativas, fortaleciendo los vínculos entre los participantes y generando nuevos recuerdos. Señaló que estas experiencias son parte de un trabajo continuo durante todo el año para promover la integración social de los adultos mayores en Elortondo.

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