Adultos mayores de Elortondo realizaron viaje cultural a Santa Fe y Paraná
Una delegación de la Colonia de Adultos Mayores de Elortondo realizó un viaje recreativo y cultural a las ciudades de Paraná y Santa Fe los días previos al jueves 26 de noviembre de 2026. La actividad fue organizada por el Gobierno de Elortondo y coordinada por Graciela Parlapiano, responsable de promover espacios de integración y participación para los adultos mayores de la localidad.
Foto: Redes sociales
El primer día, el grupo visitó la capital entrerriana, donde recorrió el Parque Urquiza y la costanera de Paraná. Luego, compartieron una cena y descansaron en el Complejo de Turismo Social del Túnel Subfluvial. Al día siguiente, se trasladaron a Santa Fe para realizar un recorrido guiado por el casco histórico, que incluyó la plaza principal, la Iglesia de los Jesuitas, la Casa de Gobierno y el Museo de los Franciscanos.
Durante la visita a la Casa de Gobierno, los integrantes de la Colonia se encontraron con el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. La jornada finalizó con un almuerzo y un paseo por un centro comercial.
El presidente comunal de Elortondo, Angelo Yocco, destacó la importancia de estas iniciativas para brindar a los adultos mayores oportunidades de encuentro y disfrute. Agradeció especialmente a la senadora provincial Leticia Di Gregorio por su apoyo para concretar el viaje.
Por su parte, Parlapiano resaltó que la propuesta combinó actividades culturales y recreativas, fortaleciendo los vínculos entre los participantes y generando nuevos recuerdos. Señaló que estas experiencias son parte de un trabajo continuo durante todo el año para promover la integración social de los adultos mayores en Elortondo.
Notas relacionadas
Recibí las noticias del sur santafesino en tu celular
¿Tenés una noticia, foto o video? Mandanosla por WhatsApp
Lo más visto
La Fórmula 1 definió su grilla para 2027 con Colapinto confirmado
Argentina remontó ante Egipto y se metió en semifinales del Mundial
Copas 2027: qué equipos clasificaron y cuáles todavía tienen chances
River visita a Instituto por un lugar en las semifinales
Estudiantes en Uruguay: una amistad centenaria y una rivalidad histórica