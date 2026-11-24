Docentes y trabajadores no docentes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) realizarán un paro el miércoles 25 de noviembre en rechazo al proyecto de Presupuesto Nacional 2027 que se debate en la Cámara de Diputados.

Foto: Redes sociales

La medida de fuerza fue anunciada por los gremios Coad, que agrupa a los docentes de la UNR, y Apur, que representa a los no docentes. Según informaron, los docentes realizarán un paro de 48 horas, que abarcará el miércoles 25 y el jueves 26, mientras que los no docentes adherirán a una huelga de 24 horas el miércoles 25.

El secretario general adjunto de Apur, Sergio Acuña, explicó que la convocatoria fue aprobada por unanimidad y que la medida se llevará adelante sin asistencia a los lugares de trabajo en todo el país. En las provincias del interior habrá jornadas de visibilización, mientras que en Buenos Aires los sindicatos se movilizarán al Congreso de la Nación.

El reclamo se centra en el presupuesto asignado a las universidades nacionales, que según Acuña contempla 7,4 billones de pesos, muy por debajo de los 11 billones solicitados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). También denunciaron un deterioro salarial superior al 35% y el congelamiento de las becas estudiantiles.

Desde Coad informaron que el paro y la movilización forman parte de una acción nacional convocada por Conadu y el Frente Sindical Universitario para manifestar el rechazo al presupuesto que consideran un ajuste para la educación superior y la ciencia.

El debate del Presupuesto Nacional 2027 está previsto para el jueves 26 de noviembre en la Cámara de Diputados, motivo por el cual los gremios decidieron coordinar las medidas de fuerza en esos días.

La huelga afectará el normal desarrollo de las actividades académicas en la UNR y la UTN, y se espera que se sumen otras universidades nacionales en todo el país a esta protesta.

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