El lunes 23 de noviembre, durante el Mundial de Talla Baja que se disputa en Rabat, Marruecos, el partido entre las selecciones de Marruecos y Colombia terminó con un empate 1-1 y un enfrentamiento físico entre los jugadores de ambos equipos.

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El incidente se produjo tras el pitazo final, cuando los futbolistas colombianos celebraron el empate frente a los jugadores marroquíes. Esta acción fue interpretada como una falta de respeto por parte del equipo local, lo que derivó en una discusión que rápidamente escaló a golpes y empujones.

A pesar de la intervención de los cuerpos técnicos y árbitros, la pelea continuó durante varios minutos hasta que la policía debió ingresar al campo para separar a los jugadores y controlar la situación.

El partido definía el primer lugar del grupo A, ya que ambos equipos llegaban con igual puntaje. El Mundial de Talla Baja, que se realiza por segunda vez, comenzó el 20 de noviembre y finalizará el 30. La primera edición se llevó a cabo en Buenos Aires en 2023, donde Argentina se consagró campeón.

En esta edición, la selección argentina, vigente campeona, logró clasificar a los cuartos de final tras ganar sus dos primeros encuentros en el grupo C. Argentina venció 5-0 a Jordania y 3-1 a Irak, con Martín Antúnez como figura, anotando cinco goles en total.

El equipo argentino pudo viajar completo gracias a una colecta y al aporte del defensor Marcos Senesi. El conjunto nacional cerrará la fase de grupos enfrentando a Brasil el martes 24 de noviembre.

El Mundial cuenta con la participación de 16 selecciones y se desarrolla en Rabat, con el objetivo de promover esta disciplina deportiva a nivel internacional.

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