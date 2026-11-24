Un hombre de 43 años denunció el martes 24 de noviembre que fue víctima de un robo mientras intentaba vender 7.000 dólares en una casa de Venado Tuerto.

Foto: Redes sociales

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en calle Lavalle al 1500, donde el denunciante se había dirigido para concretar la operación. Según relató, al entregar el dinero, el propietario del inmueble le pidió que se lo entregara y luego lo amenazó con una cuchilla, apoyándosela en el pecho para que se retirara y no hiciera la denuncia.

Personal del Comando Radioeléctrico intervino en el lugar y realizó un registro en la vivienda. Allí secuestraron los 7.000 dólares robados, cuatro cuchillos criollos y un teléfono celular.

El propietario de la casa, un hombre de 66 años, fue trasladado a la comisaría para las actuaciones correspondientes. Por disposición de la Fiscalía, fue notificado por el delito de robo calificado y recuperó la libertad.

El caso continúa bajo investigación para esclarecer las circunstancias del robo y determinar responsabilidades.

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