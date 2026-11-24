El martes 24 de noviembre, en una comisaría de la ciudad de Santa Fe, un hombre protagonizó un incidente violento luego de que su pareja acudiera a denunciarlo por violencia de género.

Foto: Redes sociales

Según informaron fuentes oficiales, el agresor llegó al lugar y, en un momento de tensión, golpeó con una patada un patrullero estacionado en la dependencia. Posteriormente, sacó un cuchillo y lesionó a un policía que intentó intervenir.

El efectivo herido fue trasladado a un centro de salud donde permanece internado, aunque no se detalló su estado de salud. Por su parte, el agresor fue detenido y permanece bajo custodia policial mientras se investigan los hechos.

La denuncia inicial por violencia de género motivó la presencia de la mujer en la comisaría, donde se desencadenó el episodio violento. Las autoridades continúan con las actuaciones judiciales correspondientes para esclarecer el caso y garantizar la seguridad de las partes involucradas.

Este hecho se suma a otros casos recientes en la región relacionados con violencia de género y agresiones en dependencias policiales, lo que genera preocupación en la comunidad y en los organismos encargados de la seguridad pública.

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