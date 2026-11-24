Recuperan 7.000 dólares tras robo en vivienda de Venado Tuerto
Este martes, personal del Comando Radioeléctrico de Venado Tuerto recuperó 7.000 dólares que habían sido robados en una vivienda ubicada en calle Lavalle al 1500.
La denuncia fue realizada por un hombre de 43 años que había acudido al domicilio para concretar un intercambio de dólares. Según su relato, al entregar el dinero, el propietario de la casa, de 66 años, lo amenazó con un cuchillo para que se retirara y no denunciara el hecho.
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Tras recibir la denuncia, los efectivos policiales realizaron un allanamiento en la vivienda. En el lugar secuestraron los 7.000 dólares sustraídos, cuatro cuchillos criollos y un teléfono celular.
El hombre de 66 años fue trasladado a la comisaría local para que se realicen las actuaciones judiciales correspondientes, indicaron fuentes oficiales.
Fuente: parte de prensa oficial.
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