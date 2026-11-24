El martes 24 de noviembre, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, anunció una reestructuración de la administración porteña que incluye la eliminación del Ministerio de Espacio Público, la Secretaría de Medios y la baja de 118 cargos jerárquicos.

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Según explicó Macri, la medida forma parte de una política para ordenar las cuentas públicas, reducir la burocracia y disminuir el gasto político con el objetivo de bajar los impuestos para los porteños.

Las funciones del Ministerio de Espacio Público serán transferidas a la Secretaría de Gobierno, que está a cargo de Francisco Quintana. Por su parte, las tareas de la Secretaría de Medios pasarán a la Secretaría General, bajo la responsabilidad de Gustavo Gago. Además, se eliminará la Unidad de Relaciones Federales y Vinculación Interjurisdiccional, que tenía rango de secretaría y estaba conducida por César Torres.

En el marco de esta reestructuración, Fulvio Pompeo, quien se desempeñaba como secretario general, asumirá el cargo de secretario de Relaciones Internacionales.

Macri destacó la participación de Pilar Ramírez, presidenta del bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura porteña, señalando que muchas de las propuestas para achicar la estructura estatal fueron aportes de la dirigente libertaria.

Esta nueva reducción se suma a otras medidas tomadas desde diciembre de 2023, cuando se dieron de baja más de 9 mil cargos, y a la eliminación de 359 cargos jerárquicos en julio de este año, que representó más del 20% del total de la planta administrativa.

Además, la administración porteña implementó un congelamiento de ingresos, planes de retiro voluntario, optimización de dotaciones y una nueva evaluación de desempeño como parte de su plan para reducir estructuras y mejorar la eficiencia del Estado.

Con esta reestructuración, el gobierno de la Ciudad busca continuar con su política de ajuste en la administración pública, con la intención de mejorar la gestión y aliviar la carga fiscal sobre los ciudadanos.

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