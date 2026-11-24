El miércoles 25 de noviembre, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, brindará su primer informe de gestión ante el Senado, en una sesión informativa prevista para las 15 horas. La presentación se da en un momento clave para el Gobierno, que busca aprobar el Presupuesto 2027 y avanzar con la reforma electoral.

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Santilli asumió el cargo el 30 de junio, tras la renuncia de Manuel Adorni, y esta será su primera exposición parlamentaria desde entonces. En el recinto lo acompañarán los vicejefes de Gabinete, Gustavo Coria e Ignacio Devitt. A diferencia de la última presentación de Adorni en Diputados, no está prevista la presencia del presidente ni de otros ministros.

El jefe de Gabinete centrará su discurso en el concepto de "orden" y defenderá los tres años de gestión del Gobierno de Javier Milei, en contraste con la administración anterior, según indicaron desde su entorno. Además, deberá responder sobre temas sensibles como la suba del dólar y del riesgo país, los aumentos de tarifas, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y los recursos destinados a discapacidad y universidades.

Santilli ya envió un informe escrito al Senado, en el que respondió más de 1.287 preguntas formuladas por los legisladores. En ese documento, defendió el sistema oficial de medición de la inflación, detalló el estado de revisión del programa con el FMI, destacó el cumplimiento en el pago de prestaciones por discapacidad y resaltó la evolución del consumo.

También subrayó el crecimiento del empleo privado, señalando que durante el segundo trimestre de 2026 se incorporaron 121.000 puestos de trabajo en comparación con el mismo período del año anterior.

La sesión informativa se realizará un día antes del debate en el Senado sobre la reforma electoral, cuyo eje principal es la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), una iniciativa prioritaria para el Gobierno nacional.

Por otro lado, los bloques aliados insistirán en que el Ejecutivo se comprometa a tratar durante las sesiones extraordinarias de diciembre el proyecto sobre ludopatía, en caso de que la iniciativa sea modificada en la Cámara alta. El Gobierno confirmó que convocará a sesiones extraordinarias durante todo diciembre para avanzar en distintos proyectos.

En este contexto, la exposición de Santilli será un punto central para evaluar la gestión del Ejecutivo y su capacidad para responder a los cuestionamientos de la oposición y de sus propios aliados.

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