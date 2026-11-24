La Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA) anunció un paro de actividades para este miércoles 25 de noviembre en todas las facultades, colegios preuniversitarios e institutos de la UBA. La medida se realiza en reclamo por la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario.

Foto: Redes sociales

Además, el jueves 26 de noviembre habrá una movilización frente al Congreso Nacional en rechazo al proyecto de Presupuesto 2027, que prevé una transferencia de 7,7 billones de pesos para todas las universidades nacionales. La concentración comenzará a las 13 horas, con un paro docente desde las 11.

Según el gremio, el monto asignado representa apenas el 0,54 % del Producto Bruto Interno (PBI), lo que constituye el nivel de financiamiento más bajo en 23 años, similar a cifras de 2004. La AGD-UBA sostiene que esta cifra es insuficiente para cubrir la recomposición salarial, sostener proyectos de investigación y mantener el sistema de becas estudiantiles.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que agrupa a los rectores, había estimado que el presupuesto necesario para 2027 debería superar los 11 billones de pesos. Desde AGD-UBA calificaron el proyecto como un "ahogo financiero" que profundiza la crisis en las universidades públicas.

Laura Carboni, secretaria general de AGD-UBA, afirmó que el Gobierno continúa sin cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario sancionada por el Congreso y que la Justicia no ha intervenido para garantizar su cumplimiento. También criticó al vicerrector de la UBA por repudiar la colocación de un cuadro en homenaje a Santucho, señalando que el Gobierno utiliza ese hecho como excusa para postergar el financiamiento.

La ley en cuestión fue aprobada hace más de un año y garantiza un porcentaje fijo del PBI para las universidades, pero su aplicación sigue demorada. El Gobierno apeló un fallo judicial que ordenaba su cumplimiento, lo que mantiene la incertidumbre sobre los recursos para el próximo año.

La movilización y el paro forman parte de una serie de acciones convocadas por los gremios universitarios para exigir una mayor inversión en educación superior y el respeto a la legislación vigente.

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