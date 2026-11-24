Buenos Aires, 24 de noviembre – La Confederación General del Trabajo (CGT) anunció un cese de actividades parcial previsto para la primera quincena de diciembre, luego de la marcha que realizará este jueves frente a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) en el Microcentro porteño.

Foto: Redes sociales

Jorge Sola, uno de los co-secretarios de la CGT, confirmó que la medida consistirá en interrupciones laborales de entre dos y cuatro horas, acompañadas por asambleas en los lugares de trabajo. Aclaró que "técnicamente no es un paro" y que el Consejo Directivo de la central aún no definió la fecha exacta ni la modalidad definitiva.

La protesta de este jueves incluirá una movilización y un acto frente a la SSS, ubicada en Bartolomé Mitre al 400, donde delegados y dirigentes gremiales presentarán un petitorio formal para exigir una respuesta urgente del Gobierno nacional ante el desfinanciamiento y la crisis de las obras sociales sindicales.

Si bien días atrás la CGT había descartado medidas de fuerza para lo que resta del año para evitar descuentos salariales o pérdida del presentismo, Sola confirmó que finalmente se realizará esta acción en diciembre. Además, se busca incluir a los gremios del transporte en la medida.

El anuncio se da en un contexto de reclamos por los fondos destinados a las obras sociales sindicales, un tema que la CGT ha planteado como prioritario para garantizar la sustentabilidad de estos servicios para los trabajadores.

Por ahora, la única acción confirmada es la movilización de este jueves, sin convocatoria a un paro general, aunque la central mantiene abierta la posibilidad de nuevas medidas si no hay avances en el diálogo con el Gobierno.

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