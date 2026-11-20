Un hombre de 25 años fue condenado a cuatro años y ocho meses de prisión efectiva por delitos cometidos en un contexto de violencia de género en Rufino. La sentencia fue dictada el viernes 20 de noviembre por la jueza Lorena Garini durante un juicio abreviado realizado en los tribunales de esa ciudad.

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El condenado, identificado como Alejandro Ezequiel Garrido, había sido investigado por la fiscal Rafaela Florit, quien detalló que los hechos ocurrieron contra su hermana y su expareja. La pena impuesta resultó de la unificación con una condena previa de tres años en prisión condicional, dictada en octubre de 2024, la cual fue revocada. Además, Garrido fue declarado reincidente.

Según explicó la fiscal, el primer hecho se registró el viernes 28 de febrero de 2025, cuando Garrido incumplió una prohibición de ingreso a Rufino y fue visto cerca de una fábrica de plásticos en la zona industrial. Esta restricción había sido ordenada en el juicio abreviado anterior.

En abril de 2026, Garrido cometió nuevas agresiones. En perjuicio de su hermana, fue hasta el local comercial donde ella trabaja, la insultó, arrojó objetos dentro del negocio, la agredió físicamente y la amenazó de muerte.

Respecto a su expareja, la fiscal indicó que Garrido se presentó en la vivienda de la mujer, discutió con su madre y lanzó una piedra que rompió el vidrio de la puerta de entrada. Poco después fue detenido por la policía.

Florit señaló que la reiteración de conductas violentas y el antecedente penal demuestran que no se trató de un hecho aislado, sino de múltiples acciones contrarias a la ley.

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